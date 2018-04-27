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Osman Şenher: Ne olursa olsun, ne şartlar olursa olsun galibiyete yakın taraf Galatasaray

Spor yazarı Osman Şenher, Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Akit'e önemli açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 01:33
Osman Şenher: Ne olursa olsun, ne şartlar olursa olsun galibiyete yakın taraf Galatasaray

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR-  Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher 31.haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Yeniakit'e değerlendirdi.

' NE OLURSA OLSUN, NE ŞARTLAR OLURSA OLSUN FAVORİ GALATASARAY'

Şampiyonluk düğümünün çözüleceğini belirten Şenher, 'Galatasaray'ın kazanmaya mecbur olduğu bir maç yani Galatasaray bundan sonra kalan 4 maçı kazanması durumunda şampiyon olacak. Tamam Beşiktaş tecrübeli bir takım, oturmuş bir takım ama ne olursa olsun Galatasaray 50 bin taraftarın önünde oynayacak... Galatasaray'ın karnesine bakıyoruz Süper Lig'de kendi sahasında en başarılı olan takım. Ben Pazar günüde maçın favorisi Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş kazansa bile şampiyonluk yarışında şampiyon olabilmesi için Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek... Galatasaray'ın öyle bir durumu yok sarı kırmızılı ekip 4 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek... Ne olursa olsun, ne şartlar olursa olsun galibiyete yakın taraf Galatasaray' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 01:33
  1. Osman Şenher
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Süper Lig

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