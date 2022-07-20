Osman El Hamis kimdir Vehhabi mi? Osman El Hamis nereli?

Şeyh Osman El Hamis kimdir? Sakarya'da Kuveytli Osman El Hamis'in namaz kıldırıp vaaz vermesine Cübbeli Ahmet Hoca tarafından eleştirildi. Osman Hamis ne iş yapıyor, görevi nedir? Osman Hamis, Kuveyt Fetva Kurulu Üyesidir.

Osman El Hamis kimdir?

Osman el Hamis’in Sakarya’daki Tozlu Camii’nde şehirde yaşayan Araplara hitaben konuşma yapmasına tepki gösteren kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Adam manyak mı ki Diyanet’in camisinde Müftü’nün yanında ben Vehhâbîyim diyecek ve Türkiye’nin aleyhine konuşacak? Zaten şu anda onların yapmak istedikleri şey Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı methederek kendilerine yer edinmek." ifadelerini kullandı.

Sakarya Müftüsü Hasan Basiş, el Hamis'in bölgede yaşayan Arapların davetlisi olarak geldiğini belirterek, iddialara yanıt olarak, "Namaz kıldırdığı iddiası yalan. Sadece 15 dakikalık kısa bir konuşma yaptı. Sakarya’daki Araplara ‘Bu memleketin kıymetini bilin’ dedi. Kesinlikle Vehhabilik propagandası yapmadı." açıklamasını yapmıştı.

Osman El Hamis Vehhabi mi?

İlahiyatçı akademisyen Prof. Dr. Hilmi Demir sosyal medya hesabından "Matüridiliği Ehli Sünnet dışı sayan, Tasavvufu şirk gören Vehhabi menheçli Şeyhleri Türkiye'ye getirip gençlere tanıtmak, cami cami gezdirmek kime ne fayda sağlayabilir ki? Tassavufu ve tarikatları şirk kabul eden Osmanlıya savaş açan Muhammed b. Abdulvehhab'ın bu görüşlerini temel alan esere şerh yazan, övgüler düzen Osman el Hamîs'in Türkiye'de popüler olması kimin ya da kimlerin işine yarar" diyerek tepki gösterdi.