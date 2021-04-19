Oruçluyken korona testi yapılır mı? Korona testi yaptırmak orucu bozar mı?

Sağlık Bakanlığı her gün günlük korona vaka sayılarını paylaşmakta. Sağlık Bakanlığı covid 19 vaka sayıları tablosuna göre günlük korona vaka sayıları 60 bini geçti. Artan korona vakaları nedeniyle yeni tedbirler hayata geçirilirken, korona belirtisi yaşayanlar da korona testinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Koronavirüs testi genizden ve burundan alınan örnekle yapılır. Peki korona testi orucu bozar mı?

Oruçluyken korona testi yapılıyor mu?

Koronavirüs testi genizden ve burundan alınan örnekle yapılır. Diyanet İşleri Başkanlığı, sürüntü testinin orucu bozmayacağını ifade etti.

Korona aşısı orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aşı orucu bozar mı?" sorusuna da yanıt verdi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2005 yılında aşının orucu bozmayacağı hükmüne vardığını ifade eden Erbaş, aşının orucuna bir zararı olmadığını belirtti. Diyanet İşlere Başkanı Erbaş tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs aşısı bir salgının önlenmesi adına yapılan bir çalışmadır. Bu aşı çalışmasında evet, vücuda bir enjeksiyon yapılmaktadır, ancak enjekte edilen şey gıda olmadığı, vitamin olmadığı ve bir de salgının önleme adına büyük bir toplumsal mazeret içerdiği için kesinlikle cevaz verilmiştir, aşı caizdir. Aşı sırası gelen kardeşlerimiz diledikleri takdirde korona virüs aşısı yaptırabilirler, oruçlarına zarar gelmez" ifadesine yer verildi.