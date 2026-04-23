  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Ortopedik engelli vatandaşlara ÖTV müjdesi: Kapsam genişletildi!
Gündem

Ortopedik engelli vatandaşlara ÖTV müjdesi: Kapsam genişletildi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Ortopedik engelli vatandaşlara ÖTV müjdesi: Kapsam genişletildi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle birlikte, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde engel bariyeri kalktı.

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, sürücü belgesi alamayan vatandaşları kapsıyor. Buna göre, engel oranı %90’ın altında olsa dahi, %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve bu engelinden dolayı ehliyet alamayan hak sahipleri de artık ÖTV istisnasından faydalanabilecek.

2.8 milyon TL'ye kadar olan araçlar dahil

ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçlar için belirlenen üst limit ve teknik kriterler şu şekilde güncellendi:

  • Fiyat Sınırı: Vergiler dahil satış bedeli 2.873.900 TL’nin altında olan araçlar.
  • Araç Türleri: Binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve steyşın vagon.
  • Motor Hacmi: 2.800 $cm^3$ ve altındaki modeller.

Motosikletlerde motor hacmi sınırı kaldırıldı

Düzenleme ile motosiklet tutkunları için de önemli bir kolaylık sağlandı. Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan vatandaşlar, motosiklet alımlarında herhangi bir motor hacmi sınırlamasına takılmadan tüm modelleri ÖTV ödemeden satın alma hakkına sahip oldu.

Önemli Detaylar:

Kategori

Muafiyet Şartı / Sınırı

Ortopedik Engel Oranı

%40 ve üzeri

Üst Fiyat Limiti

2.873.900 TL

Motor Hacmi (Otomobil)

Maksimum 2.800 $cm^3$

Motor Hacmi (Motosiklet)

Sınır kaldırıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23