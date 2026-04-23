Ortopedik engelli vatandaşlara ÖTV müjdesi: Kapsam genişletildi!

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, sürücü belgesi alamayan vatandaşları kapsıyor. Buna göre, engel oranı %90’ın altında olsa dahi, %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve bu engelinden dolayı ehliyet alamayan hak sahipleri de artık ÖTV istisnasından faydalanabilecek.

2.8 milyon TL'ye kadar olan araçlar dahil

ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçlar için belirlenen üst limit ve teknik kriterler şu şekilde güncellendi:

Fiyat Sınırı: Vergiler dahil satış bedeli 2.873.900 TL ’nin altında olan araçlar.

Araç Türleri: Binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve steyşın vagon.

Binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve steyşın vagon. Motor Hacmi: 2.800 $cm^3$ ve altındaki modeller.

Motosikletlerde motor hacmi sınırı kaldırıldı

Düzenleme ile motosiklet tutkunları için de önemli bir kolaylık sağlandı. Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan vatandaşlar, motosiklet alımlarında herhangi bir motor hacmi sınırlamasına takılmadan tüm modelleri ÖTV ödemeden satın alma hakkına sahip oldu.

Önemli Detaylar: