  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Yaşam Ormanın sessizliğini böldü! Kızılgeyik fotokapana böyle yansıdı
Yaşam

Ormanın sessizliğini böldü! Kızılgeyik fotokapana böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

DKMP Genel Müdürlüğü’nün yaban hayatını izlemek için kurduğu fotokapan bu kez iri yapısı ve güçlü sesiyle bilinen kızılgeyiği görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurduğu fotokapanlar, ormanların gizli sakinlerinden birini daha ortaya çıkardı.

 

Gür sesi dikkat çekti

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden olan, Avrupa, Kafkas Dağları bölgesinde, Hazar Denizi'nin batısında ve Anadolu'da yaşayan kızılgeyik, DKMP Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatın izlenmesi için kurduğu fotokapana yansıdı. İri cüssesi, uzun boynuzları ile görüntülenen geyiğin, gür sesi de fotokapan tarafından kaydedildi. DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kızıl geyik önce güçlü sesiyle ormanın sessizliğini bozuyor, ardından fotokapanımıza unutulmaz bir bakış atıyor" denildi.

Yaban keçisi avlayan şahsa 658 bin lira şok fatura!
Yaban keçisi avlayan şahsa 658 bin lira şok fatura!

Yerel

Yaban keçisi avlayan şahsa 658 bin lira şok fatura!

Uzundere'de dağ keçileri kameraya yakalandı
Uzundere'de dağ keçileri kameraya yakalandı

Yerel

Uzundere'de dağ keçileri kameraya yakalandı

Esenyurt’ta akılalmaz anlar! Başıboş keçi öğrencileri böyle kovaladı
Esenyurt’ta akılalmaz anlar! Başıboş keçi öğrencileri böyle kovaladı

Yaşam

Esenyurt’ta akılalmaz anlar! Başıboş keçi öğrencileri böyle kovaladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23