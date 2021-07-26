Ormanda kaybolan kadından 3 gün sonra iyi haber

Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa'ya 3 gün sonra ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçen cuma kaybolduktan sonra uzun süre yürüdüğü anlaşılan Boynukısa, Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda bugün bir grup piknikçiye rastladı.

Kaybolduğunu söyleyen kadının durumu jandarmaya haber verildi.

Harekete geçen JAK ekipleri, kadını kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıkta buldu. Bir süre sırtta taşınan kadına askerlerden biri de ayakkabısını verdi.

Bitkin haldeki kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dolaştım dolaştım indim aşağılara, yola çıktım birine denk geldim." dedi.

Boynukısa, bu sürede yiyecek bir şey bulamadığını sözlerine ekledi.

AFAD Bursa Müdürü Yalçın Mumcu da kayıp kadınının sağ olarak bulunmasından dolayı ailesinin de kendilerinin de çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mumcu, "Su içmiş. Bir şey yememiş ama acıkmış." dedi.

Sağ bulunduğunu duyunca Boynukısa'nın eşinin de çok sevinçli olduğunu dile getiren Mumcu, "Defalarca boynumuza sarıldı." ifadesin kullandı.

Mumcu, çalışmalarından dolayı tüm ekiplere teşekkür etti.

Boynukısa, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Gülefer Boynukısa (59), cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girmiş, uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu. AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarmadan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılmıştı.