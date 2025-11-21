  • İSTANBUL
Ormanda düşen yaşlı adam sürünerek yola ulaştı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ormanda düşen yaşlı adam sürünerek yola ulaştı

Mantar toplamak için gittiği ormanda kayalıklardan düşen 82 yaşındaki Ziya Çınar, saatler süren mücadele sonrası karayoluna ulaşarak yardım istedi. Kaburga kırıkları tespit edilen Çınar, Ankara’ya sevk edildi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kayalıklardan düşerek yaralanan Ziya Çınar (82), saatlerce sürünerek karayoluna ulaştı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Çınar’ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İlçenin Çiller Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ziya Çınar, mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gitti. Ziya Çınar, mantar topladığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Yaralanan Çınar, kendi imkânlarıyla sürünerek yola ulaşmaya çalıştı. Uzun uğraşlardan sonra saat 23.00 sıralarında Nallıhan-Mudurnu Karayolu’nun Sorkun mevkisine gelen Çınar, güçlükle bariyerlere tutunarak yoldan geçen sürücülerden yardım istedi.

Yoldan geçen bir grup TIR şoförü, yaralı Çınar’ı fark etti. Şoförler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çınar’ı ilk müdahalenin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu saptanan Çınar, ileri tedavi için Ankara’ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

