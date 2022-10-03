Organize suç örgütlerine bir darbe daha!

YENİ AKİT ANKARA

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır, Adıyaman, Mersin ve Denizli İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Diyarbakır, Adıyaman, Mersin ve Denizli İl Jandarma Komutanlıklarımızca organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda; 521 kg. kubar esrar, 103 kg. toz esrar, 335 bin skunk bitkisi, 181 bin kök kenevir bitkisi ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.