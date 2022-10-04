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Aktüel Organ kaçakçıları kıskıvrak enselendi
Aktüel

Organ kaçakçıları kıskıvrak enselendi

Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul’da, “Organ ve Doku Ticareti” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 14:33:00 -
Organ kaçakçıları kıskıvrak enselendi

 

YENİ AKİT  ANKARA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Organ ve Doku Ticareti” yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi; “Özel bir hastaneye farklı uyruklu şahısların organ nakli olmak üzere başvurduğu öğrenilmiş, Şahıslara ait belgelerin incelenmesi sonucu, şahıslarla evrakların uyuşmadığı, şahısların aracılar vasıtası ile kendilerini karı-koca ve abi-kardeş olarak gösterdikleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu ‘Organ-Doku Ticareti’ suçunu işleyen örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 şahıs tutuklanmıştır.”

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