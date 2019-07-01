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Ordu’dan Kastamonu’ya 437 kilometre pedal çevirecekler

Ankara’da buluşan biri görme engelli 3 arkadaş bisikletle Ordu’dan Kastamonu’ya pedal çeviriyorlar.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:33
Ordu’dan Kastamonu’ya 437 kilometre pedal çevirecekler

Ankara’da buluşan biri görme engelli 3 arkadaş bisikletle Ordu’dan Kastamonu’ya pedal çeviriyorlar.


Mersin’de düzenlenen bisiklet festivalinde tanışan 3 arkadaş bisikletle çıktıkları Karadeniz turunda, Ordu’dan Kastamonu’ya 437 kilometre pedal çevirecekler. 5 önce Ordu’dan yolan çıkan ekip de bulunan görme engelli İsmail Odabaşı’na tandem bisiklette arkadaşı Enes Çalışkan pilotluk yapıyor. Ordu’dan, Yason Burnu, Ünye, Samsun ve oradan da Bafra’ya gelen bisikletçiler, Bafra Bisikletliler Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin’e konuk oldular. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne gezi düzenleyen bisikletçiler, buraya hayran kaldılar. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken bir bölge olduğunu söylediler.


Mersin’de mali müşavir olarak çalışan Zerrin Aslantaş, “Uzun turlar yapıyorum. Mersinde 6 yıl boyunca bisikletliler derneği başkanlığını yaptım. Mersin’den, İstanbul’dan, Ankara’dan 3 arkadaşız, Ankara’da buluştuk. Başlangıç olarak Ordu’dan Karadeniz turu yapalım dedik. Diğer arkadaşlarım Türkiye’nin birçok yerini gezdi. Ben de gezdim ama bu sefer Karadeniz turu istedik. Ordu’dan Kastamonu’ya doğru pedallıyoruz. Türkiye’de bisiklet festivalleri düzenleniyor. Birçok bisikletçi orada bisiklet sevenler buluşması yapıyoruz. 100-150 kadar kişiler geliyor, orada tanışıyoruz. Daha sonra iletişimiz devam ediyor. Başka festivallerde görüşüyoruz. Bu dostluk ilerliyor turlara çıkıyoruz. Çok sıkı zor bir tursa günlük 30 ila 40 kilometre arası yol kat ediyoruz. Ben Karadeniz’e ilk defa geliyorum. Gerçekten de buradan çok mutlu ayrılacağım. İnsanlar çok sıcakkanlı. Her türlü her konuda bize destek verdiler” dedi.


Görme engelli İsmail Odabaşoğlu, "Yaklaşık 12 senedir bisiklet sporu ile uğraşıyorum. Doğada pedallamayı seviyorum. Tur yapmayı seviyorum ve şu anda Ordu’dan Sinop’a, Sinop üzerinden de Kastamonu’ya tandem bisikletle arkadaşım sayesinde turluyoruz. Tandem bisikletlere genelde aileler eş olarak binmeye çalışıyor. Ama ben görme engelli olduğum için Enes arkadaşım pilotluk yapıyor. Ben arkada çeviriyorum. Beraber yolu kat ediyoruz” şeklinde konuştu.


İsmail Odabaşoğlu ile tandem bisikleti kullanan Enes Çalışkan ise, “Yaklaşık 2011’den beri bisiklet kullanıyorum. Bizim tanışıklığımız 7-8 seneyi buluyor. Daha önce Mersin bisiklet festivalinde tanışmıştık. Böyle çeşitli turlar düzenliyoruz. Daha doğrusu zaman buldukça ülkemizi gezmeye çalışıyoruz. Tandem bisiklet kullanmada yardımlaşma var. Diğer bisikletlere göre biraz daha zorlu” ifadelerini kullandı.


Bafra’dan yola çıkan bisikletli gezginler Sinop’a doğru hareket ettiler.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:33
  1. doğa

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