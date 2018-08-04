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Öldürülen gencin hayali gerçek oldu

Kayseri'de alkollü kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki gencin lokanta açma hayali ailesi tarafından gerçekleştirildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:52
Öldürülen gencin hayali gerçek oldu

Kayseri'de, iş yeri açma hazırlığındayken alkollü bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki gencin lokanta açma hayalini ailesi gerçekleştirdi. 

Talas'ta hizmete giren lokantanın açılışına, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun yanı sıra hayatını kaybeden Ahmet Alper Bozdemir'in annesi Müjde, babası Şahin, kardeşleri Orkun ile Gökhan Bozdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"AĞABEYİMİN HAYALLERİ VARDI"

Orkun Bozdemir, açılışta, ağabeyinin ailesine ve arkadaşlarına çok önem veren, idealist biri olduğunu söyledi.

Ağabeyini 9 Temmuz'da kaybettiklerini anlatan Bozdemir, "Ağabeyimin hayalleri vardı. Eğer o gün yaşları 40'a yakın 3 alkollü şahıs tarafından öldürülmeseydi, iş yerinin açılışını kendi yapacaktı. Biz burayı sadece onun hayalini gerçekleştirmek için onun anısına açıyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Bizi bugün burada yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Milletvekili Ersoy ile Belediye Başkanı Palancıoğlu da mekanın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ahmet Alper Bozdemir, 9 Temmuz'da Argıncık Camikebir Mahallesi'nde arkadaşının da karıştığı bir kavgayı ayırmak isterken alkollü 3 kişinin saldırısına uğramış, bıçaklanarak öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:52
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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