Olcay Şahan kendi tuzağına düştü

Çalışmalarını Slovenya’da sürdüren Fırtına’nın antrenmanı, komik anlara sahip oluyor.

Trabzonspor’da takımın genç isimlerine abilik yapan, zaman zaman da onlarla şakalaşan Olcay Şahan, dün idman sırasında kurduğu tuzağa kendisi düştü.

31 yaşındaki futbolcu, yapılan koşu sırasında Yusuf Yazıcı’ya çelme takmaya çalışırken, zeminin ıslaklığı nedeni ile ayağı kayıp yere düştü. Bu durumu gören Yusuf ve takım arkadaşları kendilerini gülmekten alamadılar.

GENÇLER FORMA İÇİN SAVAŞIYOR

Trabzonspor’un alt yapıdan kadrosuna kattığı Cafer Tosun, Ahmet Hakan Sevinç, Hüseyin Türkmen, Alihan Tuncer, Abdulkadir Parmak ve Murat Cem Akpınar, yeni sezonda takımda kalıp kadroya girmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Genç oyunculardan özellikle orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ve stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen’in performansı hem teknik heyeti hem de yönetimi mutlu ediyor.

Kaynak: Fanatik