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Kadın - Aile Öksürüğe ne iyi gelir? | Öksürük nasıl geçer bitkisel
Kadın - Aile

Öksürüğe ne iyi gelir? | Öksürük nasıl geçer bitkisel

Öksürük için ne içilmeli? Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar sağlıklarına daha da özen göstermeye başladı. Sağlında rakamlar artıkça basit bir soğuk algınlığı dahi kaygılandırmaya yetiyor. Peki, öksürük nasıl geçer? | Öksürük için ne içilir? | Öksürüğe ne iyi gelir bitkisel

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:45:00 -
Öksürüğe ne iyi gelir? | Öksürük nasıl geçer bitkisel

Öksürük nasıl geçer? | Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişi öksürük sorunuyla karşı karşıya. Kullanılan ilaçlara rağmen geçmeyen öksürükten bir türlü kurtulamayanlar bitkisel yolları araştırıyor. Peki, öksürükten kurtulmak için ne yenir ne içilir?

Öksürüğe ne iyi gelir? | Öksürük nasıl geçer bitkisel

Öksürük nasıl geçer? | Ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalı olan bal, öksürük tedavisinde de son derece önemli.  Bir fincan sıcak suyun içerisine 2 çay kaşığı bal ve bir dilim limon ekleyip hazırladığınız bu çayı içerek öksürüğünüzden kurtulabilirsiniz.

Hatmi çayı

Hatmi çiçeği kronik öksürük tedavisi için son derece faydalıdır. Özellikle çocuklar için hazırlayacağınız hatmi çiçeği çayı evlatlarınızın kronik öksürüğünü ortadan kaldırır. Bunun için ihtiyacınız olan süt ve hatmi çiçeği. Yarım bardak sütü kaynatın. Kaynayan sütün içerisine 5-6 adet hatmi çiçeğini ekleyip 1 dakika daha kaynatın. Ocağın altını kapatın ve sütün ılınmasını bekleyin. Ilınan sütü süzüp içebilirsiniz. Sabah, akşam içeceğiniz bu süt birkaç gün içerisinde öksürüğünüzü geçirecektir. Bu arada laktoz alerjiniz varsa süt yerine su kullanabilirsiniz.

Kekik çayı

Sağlık için faydalı olan kekiği geçmek bilmeyen öksürüğünüz için kullanabilirsiniz. Bir su bardağı sıcak suyun içerisine 2 çay kaşığı kuru keki ekleyin. 5-6 dakika sonra çayı süzebilirsiniz. Çayınızı limon ve bal ile lezzetlendirebilirsiniz.

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