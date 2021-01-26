Öksürüğe evde yapabileceğimiz bitkisel karışımlar nelerdir?

İlkbahar ve Kış aylarının arifesinde daha fazla maruz kaldığımız bir durumdur. Alerjik reaksiyonlar sonucunda boğazda oluşan yanma ve nefes alamama durumu bizi öksürük nöbetlerine sürekler.

Evde öksürüğe yapabileceğimiz bitkisel karışımlar?

Ayva çayı

Ekinezya Çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Pekmez

Pastil

Günde en az 2 litre su

Zerdeçal ve zencefil

Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

İbrahim Saraçoğlu kürü:

Kuru öksürüğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü malzemeleri ve tarifi şu şekildedir:

5-6 etli keçiboynuzunu, 2 bardak suya küçük küçük kırın.

7-8 dakika kaynatın.

Ilıtın ve süzün.

İkiye bölerek sabah ve akşam için.

Keçiboynuzunu koyu kahve veya siyah renkli olanlardan seçin.

Kuru öksürük nedir?

Öksürükte balgam denilen sıvı bulunmuyorsa bu kuru öksürük olarak yorumlanır ve boğazda gıcık bir his olmasına sebep olur. Eğer ateş, mide bulantısı, halsizlik ile beraber görülmüyorsa genellikle ciddi bir hastalık belirtisi olmadığına gösterir.

Kuru öksürük belirli bir süre geçmezse boğazda tahrişe ve akciğerlerde ağrıya yol açabilir. Şiddetli öksürük krizleri özellikle de kuru öksürükler, kişilerde krizlere neden olabilir. Kuru öksürük atakları zaman zaman baş ağrısı, baş dönmesi hatta bayılma ile sonuçlanabilir. Çok şiddetli öksürükler kasları yorabileceğinden kimi zaman idrarda kaçırmaya ve göğüs kafesinde ağrılı fıtıklara da yol açabilir.

Balgamlı öksürük nedir?

Öksürükle birlikte balgam diye adlanrılan verilen sıvı geliyorsa buna ‘prodüktif öksürük’ denir. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe neden olabilir.

Özellikle tütün ve sigara içen kişiler, öksürüğü ve balgamı sigara içmenin “normal” bir sonucu olarak tanımlar. Oysa hem öksürük hem de balgam pek çok kronik ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalıklardan belki de en az bilineni bronşektazidir. Bunun için aslında sigara öksürüğü sanılan şikayet “bronşektazi”ye ait olabilir.

Alerjik öksürük nedir?

Alerjik öksürük, vücudun savunma sisteminin zayıflamasıyla grip veya soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyondan ziyade alerjiye sebep olan bir maddeye karşı vücudun yanıtladığı bir öksürük türüdür. Sürekli kuru öksürüğü olan kişilerde bu durum yüksek ihtimalle alerji ya da astımdan kaynaklanıyor olabilir.