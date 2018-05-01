Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması!
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.01 Mayıs 2018 Salı 13:28
Akhisarspor, galibiyet hasretini 7 maça çıkarsa da düşme hattındaki rakiplerin haftayı puansız kapatmasına sevindi.
Akigolar, sezonun son 3 haftasına düşme hattının 4 puan üzerinde girdi. Galatasaray’ı konuk edecek Yeşil-Siyahlılar’da teknik direktör Okan Buruk, “Kazansak Galatasaray maçına rahat çıkacaktık. Önemli bir puan aldık. Sıkıntılı bölgeyle bağımızı koparmak istiyoruz” dedi.
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