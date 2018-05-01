Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması!

Akhisarspor, galibiyet hasretini 7 maça çıkarsa da düşme hattındaki rakiplerin haftayı puansız kapatmasına sevindi.



Akigolar, sezonun son 3 haftasına düşme hattının 4 puan üzerinde girdi. Galatasaray’ı konuk edecek Yeşil-Siyahlılar’da teknik direktör Okan Buruk, “Kazansak Galatasaray maçına rahat çıkacaktık. Önemli bir puan aldık. Sıkıntılı bölgeyle bağımızı koparmak istiyoruz” dedi.