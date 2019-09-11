Öğrenci beslenme çantasına ne koyabilirim?

Okula giderken çocuğunuza hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli, çocukların reddetmeden yiyebileceği menüleri sizler için derledik. Okul beslenme çantasına ne konur? Okul için alternatif yiyecekler...

Gününün çoğunu okulda geçiren çocuklar için ebeveynler oldukça endişeli. Okul zamanına kadar yedikleri ve içtiklerine özen gösteren anne-babalar, ilerleyen süreçte de çocuklarının sağlıklı beslenmesini istiyor. Bu okulda pek de mümkün görünmediği için, evde hazırlayacağınız malzemelerle içiniz rahatlayabilir ve çocuğunuzun ne yediğini bilebilirsiniz.

1.Menü

Patates tost

Evde hazırlanmış meyve suyu

Kurabiye

2.Menü

Tam tahıllı ekmekle hazırlanmış sebzeli, tavuklu sandviç

Ayran

Üzüm

3.Menü

Çikolatalı krep

Süt

Muz

Ceviz

4.Menü

Peynirli tost

Domates

Salatalık

Kuruyemiş

5.Menü