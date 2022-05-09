OGM kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR OGM 5 bin işçi alımı kura çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde toplam 5 bin geçici işçi alımı yapılıyor. Personel teminine ilişkin beklenen başvuru kılavuzu da yayımlandı. Buna göre, diğer orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda da 100 personel temini gerçekleştiriliyor. 1-5 Nisan tarihleri arasında başvurusu alınan OGM 5000 işçi alımı için şimdi gözler İŞKUr OGM kura çekilişi sonuçlarında.

OGM kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR aracılığıyla tamamlanan OGM 5 bin işçi alımı başvurularının sonuçları ve isim listeleri il genelinde ilan edildi. Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesi üzerinden il il kura sonuçları ve isim listesi sorgulanabilecek.

3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi alımı başvurusu kabul edilenlerin listesi​ OGM Bölge Müdürlükleri internet sitelerinden PDF olarak indirilecek. Orman Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin resmi hesabı üzerinden il il kura çekimi tarihi sorgulanabilecek. Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 08/05/2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edildi.

OGM İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

OGM işçi alımı istenilen belgeler neler?