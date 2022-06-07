“ODTÜ Bilim Gemisi” Marmara için demir aldı
Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında 2017'den bu yana çalışmalarına devam eden, özellikle müsilaj ve oksijen konusunda ortaya koydukları bilimsel veriler ışığında Marmara Denizi'ndeki tehdide dikkati çekti.
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, Marmara'nın kirlilik tarihini ortaya çıkarmak ve son durumu gözlemlemek üzere Bilim-2 Gemisi ile yeniden sefere çıktı. Toplam 2 hafta sürecek seferde 110 istasyonda gözlem yapacak ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, derin denizden alacakları sediman örnekleriyle Marmara’nın kirlilik tarihini ortaya çıkarmaya çalışacak.