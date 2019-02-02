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Ocakta en fazla sivri biberin fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 73,75 ile sivri biber oldu- Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 25,30 ile makyaj malzemesi olarak belirlendi

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:11
Ocakta en fazla sivri biberin fiyatı arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 73,75 ile sivri biber olduğunu açıkladı.

İTO tarafından, Ocak 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 57 ürünün fiyatı düştü, 73 ürünün fiyatı ise değişmedi.


- Sivri biberin fiyatı arttı, makyaj malzemesi ucuzladı


Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber yüzde 73,75 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Sivri biberi, yine gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41,32 ile domates ve 40,18 ile karnabahar izledi.

Aynı dönemde, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamaları grubunda yer alan makyaj malzemesi yüzde 25,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 14,37 ile erkek gömlek, yüzde 14,27 ile kadın manto, yüzde 13,16 ile kadın bluz, yüzde 12,99 ile şehir şebeke suyu ve yüzde 12,81 ile erkek pantolonu şeklinde sıralandı.

Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel TarımÜrünleri Yüzde Değişim (%)
Ispanak64,96
Karnabahar40,18
Yeşil Soğan39,50
Pırasa29,73
Kıvırcık Salata26,96
Maydanoz26,60
Havuç25,38
Turp17,85
Patates14,31
Soğan14,18
Mevsim Dışı Tarım ÜrünleriYüzde Değişim (%)
Sivri biber73,75
Salatalık45,39
Domates41,32
Kabak30,12
İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer ÜrünlerYüzde Değişim (%)
Kapıcı ücreti26,18
Mahkeme ve avukatlık ücreti24,93
Hastane röntgen ücreti (Kamu+özel)22,15
Laboratuvar tahlil ücreti (kamu+özel)21,55
Tiyatro bileti ücreti21,54
Telefon kontur ücreti19,05
Hastane ameliyat ücreti18,84
Doktor muayene ücreti18,48
Makyaj Malzemesi-25,30
Gömlek-erkek-14,37
Manto-kadın-14,27
Bluz-kadın-13,16
Şehir şebeke suyu-12,99
Pantolon-erkek-12,81
Tayyör-kadın-11,16
Etek-kadın-10,84



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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:11
  1. İTO
  2. makyaj malzemesi
  3. Ocak Ayı
  4. sivri biber

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