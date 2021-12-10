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Otomotiv O ülkede flaş karar! Otomobillerini kullanmayanlara büyük ödül
Otomotiv

O ülkede flaş karar! Otomobillerini kullanmayanlara büyük ödül

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayanlar, özel otomobillerini ellerinden çıkarırsa ödül alacaklar.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 15:12:00 -
O ülkede flaş karar! Otomobillerini kullanmayanlara büyük ödül

Brüksel Başkent Bölgesi, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve şehrin hava kalitesini yükseltmek üzere yeni bir girişim hazırladı.

Buna göre, Brüksel'de ikamet eden ve 2021 nisan ayı sonrasında özel otomobillerinin plakasını iptal ettirenler mali destek alacak.

Bu kişilere, yıllık gelirlerine göre 500 ile 900 euro arasında hareketlilik primi verilecek.

Söz konusu prim, şehirdeki toplu ulaşım üyeliği, tren bileti ve taksi gibi alternatif ulaşım imkanlarında kullanılabilecek.

İsteyenler söz konusu kaynağı araç paylaşım sistemleri, elektrikli scooter kiralama ve bisiklet alımında kullanabilecek.

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