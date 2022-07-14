O ülke sürpriz bir şekilde para politikasını sıkılaştırdı

Singapur Merkez Bankası artan enflasyon endişeleri ile Perşembe günü para politikasında beklenmedik bir sıkılaşmaya gitti. Artan fiyat baskılarına karşı savaşını hızlandıran Singapur Merkez Bankası bu eylemin enflasyonu yavaşlatacağını söyledi.

Haberin ardından Singapur para birimi dolar, yüzde 0,7 artışla dolar karşısında 1,3963’ten işlem gördü.

Yeni Zelanda'dan Kanada'ya merkez bankalarının son zamanlarda yükselen tüketici fiyatlarını dizginlemek için faiz oranlarını artırdığı ortamda Singapur son dokuz ayda dördüncü kez para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

Maybank ekonomisti Chua Hak Bin “Açıkçası, Singapur Para Otoritesi (MAS) enflasyon konusunda çok endişeli. Enflasyonu frenlemek için ellerinden geleni yapacaklar" dedi.

MAS, Nominal Efektif Döviz Kuru olarak bilinen döviz kuru politikası bandının orta noktasını yeniden merkezleyeceğini söyledi. Bandın eğiminde ve genişliğinde bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

MAS'tan yapılan açıklamada, "Önceki sıkılaştırma hareketlerine dayanan bu politika hamlesi, enflasyonun ivmesini yavaşlatmaya ve orta vadeli fiyat istikrarını sağlamaya yardımcı olmalı" ifadesi kullanıldı.