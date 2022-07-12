O rakamın altına düştü!
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda şu sıralarda 99,77 dolardan işlem görüyor.
Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dünkü kapanış fiyatına göre saat 18.00 itibarıyla yüzde 7,36 azalarak 99,77 dolara geriledi.
Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,69 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: İLKHA