O ilimizde kırmızı alarm! Vaka sayısı tam 3.5 kat arttı
O ilimizde kırmızı alarm! Vaka sayısı tam 3.5 kat arttı
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/o-ilimizde-kirmizi-alarm-vaka-sayisi-tam-35-kat-artti-28125
Abdurrahman Dilipak’tan 104 emekli amiral bildirisine yorum: 15 Temmuz’da ıskalandılar, umarım bu kez sıyıramazlar
O ilimizde kırmızı alarm! Vaka sayısı tam 3.5 kat arttı
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/o-ilimizde-kirmizi-alarm-vaka-sayisi-tam-35-kat-artti-28125
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