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Aktüel

O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişi, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Bu nedenle köyün de karantinaya alınmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:02:00 -
O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı. Besni Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

İlçeye bağlı Uzunkuyu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişi, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Bu nedenle köyün de karantinaya alınmasına karar verildi.

Kararın ardından 1040 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne durduruldu.

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