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Yaşam O anları tek tek anlattı! Martı böyle kurtarılmış
Yaşam

O anları tek tek anlattı! Martı böyle kurtarılmış

Yeniakit Publisher
2024-07-04 16:18:00 - 2024-07-04 16:18:37

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki otobüse çarpan martıyı kurtaran otobüs şoförü Aydın Aktürk, o anları tek tek anlattı.

İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde 1 Temmuz 2024 tarihinde seyir halinde olan ve Üsküdar - Dumlupınar seferini yapan İETT otobüsünün tabelasına çarpan martıyı İETT şoförü Aydın Aktürk kurtarmıştı. Martıyı tedavisi için Ataşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim eden otobüs şoförü Aydın Aktürk o gün yaşadıklarını anlattı.

"Aracımda misafir ettim"

Martıyı kurtaran otobüs şoförü Aydın Aktürk, "Seyir halinde ilerliyordum. Bir anda kuş çarptı aracın ön tarafına. Sonra ne olduğunu anlayabilmek için ayna tarafından baktım. Araçtan kontrollü bir biçimde indim. Martı yavrusuymuş. Onu oradan aldım. Baygın bir şekildeydi. Martı gözlerini açıp kapatmıyordu. Ben de aracımda bulunan suyu kafasına döktüm ve içirdim. Bir müddet sonra kendine geldi. Aracımda misafir ettim. Biraz baygın duruyordu. Martıyı kendi haline bırakmak istedim ama belirli bir seviyeden sonra sırt üstü düştü. Devam edemedim. Orada bırakmak istemedim. Yabani diğer hayvanlardan zarar görmesin diye. Tekrar araca koydum. Durumu yetkililere bildirdim. Mesaim bittikten sonra Ataşehir Belediyesi'ndeki hayvan barınağı yetkilileri ile iletişim kurdum. Mobil ekip geldi. Kendilerine teslim ettim, martının rehabilitasyonu için. Bakımdan sonra doğaya bırakacaklarını söylediler' dedi.

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