  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel NYT: Trump'ın 287 milyon dolar borcu ödeyemediği için affedildi
Aktüel

NYT: Trump'ın 287 milyon dolar borcu ödeyemediği için affedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:48:33 -
NYT: Trump'ın 287 milyon dolar borcu ödeyemediği için affedildi

NEW YORK (AA) - New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Chicago'daki yatırım projesinin borçlarını ödeyemediği için 2010 yılından bu yana 287 milyon dolar borcunun affedildiğini yazdı.

Trump'ın vergi kayıtlarını analiz eden New York Times, Chicago'daki Trump Hotel'in finansal sorunlarla karşılaşmasının ardından banka ve yatırım fonlarının Trump'a ödeme kolaylığı sağladığı ve ek süre tanıdığını, borçlar ödenemeyince ise 287 milyon dolar borcun affedildiğini iddia etti.

Trump ise söz konusu habere ilişkin Twitter hesabından, Chicago'daki gökdeleni için kredi verenlerle harika bir anlaşma yaptığını savunarak, "Bu beni kötü bir adamdan ziyade akıllı bir adam yapmaz mı?" açıklamasında bulundu.

Trump'ın açıklamayı reddettiği vergi kayıtlarına ulaşan New York Times gazetesi, daha önce de Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediğini yazmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!
Korona Virüs

Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine..
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay