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Aktüel Nuri Gökhan Bozkır kimdir?Nuri Gökhan Bozkır Necip Hablemitoğlu’nu ne zaman öldürdü?
Aktüel

Nuri Gökhan Bozkır kimdir?Nuri Gökhan Bozkır Necip Hablemitoğlu’nu ne zaman öldürdü?

Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Ukrayna’da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Nuri Gökhan Bozkır Emniyet'e teslim edildi. Peki Nuri Gökhan Bozkır kimdir? Nuri Gökhan Bozkır nereli? Nuri Gökhan Bozkır kaç yaşında? Nuri Gökhan Bozkır Necip Hablemitoğlu’nu ne zaman öldürdü?

Yeniakit Publisher
2022-01-27 14:31:00 - 2022-01-27 14:33:30
Nuri Gökhan Bozkır kimdir?Nuri Gökhan Bozkır Necip Hablemitoğlu’nu ne zaman öldürdü?

Nuri Gökhan Bozkır kimdir? Hakkında; Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme" suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan "Soğan Tırları" soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı.

Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında; FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.

Nuri Gökhan Bozkır kimdir?

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, yaptığı yazılı açıklamada, şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın 2019 yılında Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılarak yakalandığını ve bunun üzerine siyasi iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Barkın, "Cumhurbaşkanının Ukrayna ziyareti sonrasında, 2020 yılı başında, kişinin iadesi devlet başkanı düzeyinde istenmiş ve Ukrayna tarafından iltica talebi reddedilmişti. Kişinin itirazları değerlendirilip ve iade süreci ilerlerken, Ukrayna'da izini kaybettirdiği iddia edildi. Dün, Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla MİT tarafından Ukrayna'dan alındığını ve ülkeye getirildiğini öğreniyoruz" dedi.

 

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