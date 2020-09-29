  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Nijerya, kamu petrol şirketini yeniden yapılandıracak
Ekonomi

Nijerya, kamu petrol şirketini yeniden yapılandıracak

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:32:03 -
Nijerya, kamu petrol şirketini yeniden yapılandıracak

ABUJA (AA) - Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, ülkenin kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılması için tasarı hazırlandı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından meclise sunulan tasarıda, Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin (NNPC) ticari bir şirket haline getirilmesi ve devlet fonlarına erişiminin olmaması öngörülüyor.

Tasarıda, denizaşırı telif ücretlerinin değiştirilmesi ve fiyata dayalı telif hakkı eşiğinin varil başına 35 dolardan 50 doların üzerine çıkarılması isteniyor.

- "Özelleştirme iddiaları doğru değil"

Nijerya Devlet ve Petrol Kaynakları Bakanı Timipre Sylva, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, NNPC'nin özelleştirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı Nijerya, petrol ve doğal gaz rezervlerinin üretim-paylaşım rejimini değiştirmeyi planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek
Gündem

Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Fransa ve Birleşik Arap..
Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu
Gündem

Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu

Kim Kardashian’ın Türkiye ve Azerbaycan açıklamasına sunduğu haber bülteninde dikkat çeken bir yorumda bulunan spiker Ece Üner’e, şarkıcı Ay..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay