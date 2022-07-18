Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü
Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Dündarlı beldesinde O.D. idaresindeki 38 TK 169 plakalı traktör devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü O.D. ile traktörde bulunan Ahmet Gül ve Y.D. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Gül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.