Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
NİĞDE (AA) - Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 51 ABJ 361 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen 35 AHU 802 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çarptı, diğeri devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden M.A. ile otomobillerdeki 4 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.