Neymar: Milli takıma dönmek istiyorum
Neymar: Milli takıma dönmek istiyorum

Sakatlıklar ve transfer süreçleri nedeniyle bir süredir milli formadan uzak kalan Neymar, sessizliğini bozdu. Brezilya’da Santos ile yeniden form tutan dünyaca ünlü futbolcu, milli takım hasretini ve gelecek planlarını paylaştı.

Brezilya futbolunun efsane ismi Neymar, kariyerinin son demlerinde yeniden "Samba" rüzgarı estirmeye hazırlanıyor. Şu an ülkesinin ekiplerinden Santos forması giyen 34 yaşındaki yıldız, Brezilya Milli Takımı’na geri dönme arzusunu yüksek sesle dile getirdi. Gözünü 2026 Dünya Kupası’na diken Neymar, teknik direktör Carlo Ancelotti’den gelecek telefonu bekliyor!

34 yaşındaki yıdız futbolcu, "Milli takıma dönmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum." dedi.

Bu kararın sadece kendine bağlı olmadığını söyleyen Neymar, "Bu bana bağlı değil. Orada olsam da olmasam da her zaman Brezilya'yı destekleyeceğim." dedi.

Santos'ta bu sezon 4 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Neymar, son olarak Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti'den davet alması durumunda yaklaşık 2.5 yıl sonra milli takıma geri dönecek.

