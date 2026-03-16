Neymar: Milli takıma dönmek istiyorum

Brezilya futbolunun efsane ismi Neymar, kariyerinin son demlerinde yeniden "Samba" rüzgarı estirmeye hazırlanıyor. Şu an ülkesinin ekiplerinden Santos forması giyen 34 yaşındaki yıldız, Brezilya Milli Takımı’na geri dönme arzusunu yüksek sesle dile getirdi. Gözünü 2026 Dünya Kupası’na diken Neymar, teknik direktör Carlo Ancelotti’den gelecek telefonu bekliyor!

Brezilya ekibi Santos forması giyen 34 yaşındaki Neymar, milli takıma dönmek istediğini söyledi.

Santos forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı'na dönmek istiyor.

34 yaşındaki yıdız futbolcu, "Milli takıma dönmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum." dedi.

Bu kararın sadece kendine bağlı olmadığını söyleyen Neymar, "Bu bana bağlı değil. Orada olsam da olmasam da her zaman Brezilya'yı destekleyeceğim." dedi.

Santos'ta bu sezon 4 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Neymar, son olarak Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti'den davet alması durumunda yaklaşık 2.5 yıl sonra milli takıma geri dönecek.