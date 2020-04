New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak

NEW YORK (AA) - New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında kentteki metroların her gün 01.00-05.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemleri için kapatılacağını açıkladı.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, evsizlerin metro vagonlarında uyumasıyla ilgili tartışmaların ardından trenlerde her gece dezenfekte çalışmaları yapılması kararını aldıklarını söyledi.

Vali Cuomo, bu çerçevede metroların 01.00-05.00 saatleri arasında hizmet vermeyeceğini söyledi.

Eyalette son 24 saatte 306 kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiğini belirten Cuomo, vaka ve hastaneye yatış oranlarında ise düşüşün devam ettiğini belirtti.

Andrew Cuomo, New York'ta mevcut durumda 12 binden az kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi gördüğünü belirtti.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta 18 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı da 300 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde ise 1 milyon 53 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edilirken, 61 bin 547 kişi yaşamını yitirdi.