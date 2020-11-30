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Aktüel Nevşehir ve Kırşehir'de okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak
Aktüel

Nevşehir ve Kırşehir'de okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:29:05 -
Nevşehir ve Kırşehir'de okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının seyrinin değerlendirilmesi sonucunda il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı aktarıldı.

İl genelindeki resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitim kararı alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 1 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlıklarımızın ve ilgili kurumların bu hususta gerekli tedbirleri almalarına karar verilmiştir."


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