Nevruz alanındaki o pankarta emniyetten şafak baskını: 6 şüpheli kıskıvrak!
Diyarbakır’daki Nevruz etkinliklerinde terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını taşıyan pankartlar açan 6 şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı bir pankartın açıldığı tespit edildi.
Emniyet güçleri, bu provokatif eylemi gerçekleştiren şahıslara yönelik vakit kaybetmeden harekete geçti.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu pankartı açtığı belirlenen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Paylaşımda ayrıca, operasyon kapsamında hedeflenen şahısların tamamının yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.