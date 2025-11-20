  • İSTANBUL
Nefes kesen anlar! Polis ve bekçi ‘etten duvar’ olup çocuk sürücüyü durdurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aksaray’da denetim sırasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, bekçi ve polisin yolu kapatmasıyla kısa sürede yakalandı.

Aksaray’ın Paşacık Mahallesi’nde akşam saatlerinde yapılan asayiş ve trafik denetiminde kaçmak isteyen bir sürücüyü durdurmak için polis ve bekçiler adeta zamanla yarıştı.

 

Ablasıyla trafiğe çıkmış

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bekçilerle birlikte rutin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şubesi ekipleri şüphe makas kavşağı istikametine seyreden 71 ACP 895 plakalı araca ‘dur' ihtarında bulundu.

 

Sağ şeride geçip durmak yerine sol şeride geçerek kaçmaya çalışan sürücü yanında koşan bekçi ve aracın önüne geçen polis memuru adeta etten duvar örerek sürücünün kaçmasını önledi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı polis memuru eliyle silahını tutarak hazırda beklerken, sürücüye aracı stop ettirilip aşağıya indirildi. Araçtan inen sürücünün 15 yaşındaki ehliyetsiz F.G.O. olduğu, yanındaki kadının ise ablası olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira, araç ruhsat sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak suçundan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 37 bin 354 lira para cezası kesti. Araç ise olay yerine çağırılan çocuğun ailesine teslim edildi.

1
Hakan Türk

Emniyet Müdürünün bu polisleri çok ağır cezalandırması lazım. Ya bunlar uyuşturucu etkisi altında olup, polislere çarpıp öldürseydi, "klasik şehit polis" haberleri yapılırdı. Oysaki katil gençler, çocuk ve uyuşturucu etkisi savsatasıyla dosdoğru ceza bile almazlardı. Artık bu tür aptallıklar son bulmalı. Ya araçla, yada silahla durdurulmalı.
