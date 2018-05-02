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Neden hastaneye gittiği öğrenildi

Türk futbolunun "karar gecesi" olarak nitelendirilen olaylı derbide yararlanan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılma nedeni öğrenildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:44
Neden hastaneye gittiği öğrenildi

Sağlık konusunda titiz olan Şenol Güneş'in soyunma odasındaki tedavide tansiyonun 19 olması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcı o günden bu yana her dost ortamında gündeme gelen yarık hadisesi ile ilgili yakın dostlarına da dert yandı.

"GÖZÜM KARARMIŞ, TANSİYONUM 19"

"Kafamın üstünde nasıl bir yarık olduğunu nasıl göreyim?" diyen Şenol Güneş, o anda yaşananları da özetledi.

Şenol Güneş'in o maçtan bu yana gündemden düşmeyen başındaki yarıkla ilgili yakınlarına, "Benim numara yaptığım, tiyatro yaptığım söyleniyor. Günahtır ayıptır. Benim başımın üstünü görmem mümkün değil. Doktor geldi, 'Açılma var hocam. Dikiş atmamız iyi olur' dedi. Ben atma mı diyecektim? Göremiyorum ki! Benim gözüm kararmış. Yüzüm benzim sararmış. Korkmuşum... Tansiyonumu ölçmüşler. Tansiyonum 19. "Hastaneye gidelim, iyi olur dediler ben de korktum hastaneye gittim" dediği öğrenildi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:44
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