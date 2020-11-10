  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesinde 19 yılda 456 organ nakli yapıldı
Aktüel

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesinde 19 yılda 456 organ nakli yapıldı

Prof. Dr. Kültigin Türkmen: - "2001'den bu yana NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde organ nakilleri yapıyoruz. 356 böbrek nakli, 100 karaciğer nakli yaptık" - "Organ nakli ameliyatlarında verdiğimiz immunsupresif ilaçlar, hastanın doğal bağışıklığını baskılandırıyor. Bu da Kovid-19 için ciddi bir risk oluşturuyor" - "Organ nakillerini Kovid-19 nedeniyle erteliyoruz. Sadece bazı özel merkezler nakil yapıyor. 2021 yılının şubat, mart ayı yavaş yavaş nakillere başlarız, diye tahmin ediyorum. O dönemde şartları tekrar gözden geçirmek lazım"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:10:40 -
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesinde 19 yılda 456 organ nakli yapıldı

KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Nefroloji ve Organ Nakli Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültigin Türkmen, 2001'den bu yana 356 böbrek nakli, 100 karaciğer nakli yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NEÜ'de organ nakillerinin 2001 yılında başladığını belirtti.

Organ Nakli Ünitesinin, 2012 yılında kurulduğunu, 11 uzman personelle hizmet verdiklerini dile getiren Türkmen, "2001'den bu yana NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde organ nakilleri yapıyoruz. 356 böbrek nakli, 100 karaciğer nakli yaptık." dedi.

Türkmen, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi kayıtlarında 412 böbrek, 57 karaciğer nakli bekleyen hasta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ve Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyeleri olarak Kovid-19 nedeniyle aktif nakil yapılmaması yönünde karar aldık. Sağlık Bakanlığının da bu yönde tavsiyesi var. Mart ayından bu yana nakil yapmıyoruz. Organ nakli ameliyatlarında verdiğimiz immunsupresif ilaçlar, hastanın doğal bağışıklığını baskılandırıyor. Bu da Kovid-19 için ciddi bir risk oluşturuyor. Organ nakillerini Kovid-19 nedeniyle erteliyoruz. Sadece bazı özel merkezler nakil yapıyor. 2021 yılının şubat, mart ayı yavaş yavaş nakillere başlarız diye tahmin ediyorum. O dönemde şartları tekrar gözden geçirmek lazım."

Türkmen, poliklinik servisinin açık olduğunu, burada daha önce nakil olmuş yaklaşık 200 hastanın tedavilerine devam edildiğini, nakil bekleyen hastaların da diyalize girdiklerini aktardı.

- "Yıllık 30-35 böbrek nakli yaparken, bu yıl çok geride kaldık"

Yeni nakiller için gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Türkmen, "Kovid-19 salgını her şeyi etkiledi. Biz bölüm olarak yıllık 30-35 böbrek nakli yaparken, bu yıl çok geride kaldık. İlk üç ayda 6 böbrek nakli yapabildik. Böbrek nakli bekleyen hastalarımız hemodiyalize devam ediyorlar. Koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz hastalar da oldu." dedi.

Türkmen, nakil için bekleyen hastalara tedavilerine titizlikle devam etmelerini, diyetlerine uymalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini ve zatürre, grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak
Dünya

Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar bulu..
Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi
Dünya

Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'y..
Ecevit'ten tarihi 'Joe Biden' yorumu
Gündem

Ecevit'ten tarihi 'Joe Biden' yorumu

Başkan olursa Türkiye’de hükümetin değişmesi için çaba sarf edeceğini söyleyen Joe Biden'ın seneler önce benzer ifadeleri Bülent Ecevit'e ka..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay