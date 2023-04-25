Ne yetenekli sabunmuş, arap sabununun şahane faydaları! Bu kendine has özel sabun iyi geliyor! Peki nasıl?
15-20 yıl önce oldukça popüler olan arap sabunu yeniden popüler olmaya başladı. Apar topar temizliğe artık son. Birçok temizlik malzemesinin yaptığı işi tek başına yapabilme gibi bir özelliği olan arap sabunu ev hanımları tarafından çokça tercih ediliyor. BU sabunla temizlik yaptılar. Peki arap sabunun bildiğimiz faydalarının dışında başka ne gibi maharetleri var gelin görelim… Türkiye dahil dünyanın her bölgesinde çokça tercih ediliyor.
Öncelikle arap sabunu nedir?
Arap sabunu: Saf sabun ve ayçiçek yağından oluşur. Kullanılmamış yağlardan üretilen arap sabunu çok daha etkili ve organiktir. Kullanılmış yağlar ile yapılan arap sabunu kötü kokusuyla kendini belli eder.
1- Çamaşır yıkarken kullanılabilir
Çamaşır makinanıza koyacağız 1 ölçek arap sabunu tertemiz çamaşırlar elde etmenizi sağlar.
2 – Bulaşıklar arap sabunuyla pırıl pırıl
Bulaşık süngerinin üstüne normal bulaşık deterjanı ölçüsü kadar arap sabunu koyup bulaşıklarınızı yıkarsanız organik bir deterjan elde etmiş olursunuz. Mutfağında kimyasal ürün kullanmak istemeyenler bu şekilde arap sabununu kullanabilir.
3 – Ocak ve fırınlarda kirleri yok eder
4 – Banyoların temizliğinde kullanılabilir
Banyonuzun tamamını arap sabunundan elde ettiğiniz köpükle temizleyebilirsiniz.
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5- Klozet temizliğinde de kullanıma uygun
Klozet temizliği için arap sabunu çok etkilidir. Özellikle koku yapan klozetlerde önerilmektedir. Arap sabunuyla temizlenen klozetin üstüne bir kova kaynar su dökerseniz hem hijyenik hemde kokusuz bir klozete sahip olursunuz.
6- Yer temizliğinde arap sabunu ekleyin
Parkeleri parlatmak için aldığınız ürünlerden çok daha uyguna arap sabunu alarak parke temizleyin ürünlerin vereceği parlaklıktan daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.
7- Halı temizliğinde arap sabunu
Halıları yumuşatır, tertemiz yapar. Eskiden çok sık kullanılırdı.
8- Saçlarınızın bakımında arap sabunu kullanılabilir
Barış Manço’nun saçlarını arap sabunuyla yıkadığını biliyor muydunuz? Saç bakımı için çok etkilidir ancak tamamen organik olduğuna emin olmalısınız.
9- Perdeler bembeyaz ve pırıl pırıl olur
10- Duvar temizliği için arap sabunu en iyi tercihtir
Bu yıl duvarlarınızı boyamayı düşünmüyorsanız sıcak bir suyu kovanıza bekletin ve yeteri miktarda arap sabunu ekleyin. Bez yardımıyla duvarlarınızı silin farkı göreceksiniz.
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