Ne yetenekli sabunmuş, arap sabununun şahane faydaları! Bu kendine has özel sabun iyi geliyor! Peki nasıl?

Öncelikle arap sabunu nedir?

Arap sabunu: Saf sabun ve ayçiçek yağından oluşur. Kullanılmamış yağlardan üretilen arap sabunu çok daha etkili ve organiktir. Kullanılmış yağlar ile yapılan arap sabunu kötü kokusuyla kendini belli eder.

1- Çamaşır yıkarken kullanılabilir

Çamaşır makinanıza koyacağız 1 ölçek arap sabunu tertemiz çamaşırlar elde etmenizi sağlar.

2 – Bulaşıklar arap sabunuyla pırıl pırıl

Bulaşık süngerinin üstüne normal bulaşık deterjanı ölçüsü kadar arap sabunu koyup bulaşıklarınızı yıkarsanız organik bir deterjan elde etmiş olursunuz. Mutfağında kimyasal ürün kullanmak istemeyenler bu şekilde arap sabununu kullanabilir.

3 – Ocak ve fırınlarda kirleri yok eder

4 – Banyoların temizliğinde kullanılabilir

Banyonuzun tamamını arap sabunundan elde ettiğiniz köpükle temizleyebilirsiniz.

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5- Klozet temizliğinde de kullanıma uygun

Klozet temizliği için arap sabunu çok etkilidir. Özellikle koku yapan klozetlerde önerilmektedir. Arap sabunuyla temizlenen klozetin üstüne bir kova kaynar su dökerseniz hem hijyenik hemde kokusuz bir klozete sahip olursunuz.

6- Yer temizliğinde arap sabunu ekleyin

Parkeleri parlatmak için aldığınız ürünlerden çok daha uyguna arap sabunu alarak parke temizleyin ürünlerin vereceği parlaklıktan daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

7- Halı temizliğinde arap sabunu

Halıları yumuşatır, tertemiz yapar. Eskiden çok sık kullanılırdı.

8- Saçlarınızın bakımında arap sabunu kullanılabilir

Barış Manço’nun saçlarını arap sabunuyla yıkadığını biliyor muydunuz? Saç bakımı için çok etkilidir ancak tamamen organik olduğuna emin olmalısınız.

9- Perdeler bembeyaz ve pırıl pırıl olur

10- Duvar temizliği için arap sabunu en iyi tercihtir

Bu yıl duvarlarınızı boyamayı düşünmüyorsanız sıcak bir suyu kovanıza bekletin ve yeteri miktarda arap sabunu ekleyin. Bez yardımıyla duvarlarınızı silin farkı göreceksiniz.

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