Namus ve şeref sözü verdi! Bir hafta sonra namustan da şereften de vazgeçti

CHP'de yeni bir dönem başladı.

13 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel geldi.

Başkanlık seçiminin ardından gözler tüzük kurultayına çevrildi. 25-26 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan kurultay için değişim söz konusu.

"Namus ve şeref sözü..."

Büyük vaatlerle göreve başlayan Özel, geçtiğimiz hafta yapılan kurultayda şu ifadeleri kullandı:



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Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız tüzüğü değiştiriyorum söz veriyorum. Başta sayın genel başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51-52-53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım.

Genel başkan olunca fikir değişti

Kurultayda, ön seçim zorunluluğunun yanı sıra milletvekilliğinde 3 dönem sınırlamasında gündemde.

Ancak, görev sonrası parti içinde karışıklık erkenden başladı. Öyle ki Özel, yaptığı açıklamada tüzüğün başka bir bahara kaldığını işaret etti.

"Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor"

Özel, konuya ilişkin son olarak şu açıklamada bulundu:

"Ön seçim konusunda terminolojik bir fark var. Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor. Fotoğraf çektirmesi, araç giydirmesi 45 günlük bir kampanya. Örgütümüzün tecrübeleri, ön seçim demeyelim sonucuna uyulacak temayül yok."

Kulislerde, Özel’in bu kararı almasının nedeni, ekibinin ciddi bir hazırlık içinde olmadığı belirtiliyor.