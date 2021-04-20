Namık Kemal Çalışkan kimdir? Namık Kemal Çalışkan nerelidir?

İçişleri Bakanlığı, emekli amirallerin darbe kokan bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yöneticilerinin açıklamaları üzerine 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirildiğini bildiren bakanlık bu kapsamda; dernek Yönetim Kurulu Başkanı Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ile yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Namık Kemal Çalışkan kimdir?

Namık Kemal Çalışkan, 1958 Yılında Turhal’da doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimini Niksar / Tokat’da tamamlamasının ardından, 1975 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden Sınıf ve Okul Birincisi, 1979 yılında ise Kara Harp Okulu’ndan Tank Sınıfı Birincisi olarak Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

Aynı rütbede Zırhlı Birlikler Okulu Subay Temel Kursu’nu birincilikle bitirmiş ve ilk Kıt’ası olan Gelibolu’ya atanmıştır. 1982 yılında ise Kara Havacılık Okulu (Güvercinlik / Ankara)’nda başladığı Sabit Kanat (Uçak) Pilot Temel Kursu’nu Tank Pilot Üsteğmen olarak tamamlamış ve bu birlikte yeni görevine başlamıştır.

Kara Pilot Üsteğmen ve Yüzbaşı rütbelerinde Ankara ve Elazığ’daki çeşitli Kara Havacılık Birliklerinde Komutanlık ve Karargâh Subayı olarak görev yapmış, 1992 yılında kazandığı Kara Harp Akademisi Sınavlarından sonra eğitimini tamamlayarak 1995 yılında Kara Harp Akademisi’nden Kurmay Binbaşı rütbesi ile mezun olmuş ve 1996 yılında ise Harp Akademileri Komutanlığı Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni tamamlamıştır.

Kurmay Binbaşı – Albay rütbelerinde Şube Müdürlüğü, Kurmay Başkanlığı, Zırhlı Birlik Tabur ve Kara Havacılık Alay Komutanlıkları ile Yurtdışında Kırgız Cumhuriyeti nezdinde Bişkek Askeri Ataşeliği görevlerinde bulunmuştur. Bu rütbelerinde yurtiçinde Döner Kanat (Helikopter) İntibak ve Harbe Hazırlık Eğitim kurslarını tamamlamış ve değişik sürelerle Bulgaristan ve Almanya’da Hizmet İçi Eğitim ile Londra / İngiltere’de Yerinde Dil Kursu’na katılmıştır. Kara Havacılık Alay Komutanlığı (Güvercinlik / Ankara) görevini müteakip 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Şube Müdürlüğü’ne atanmıştır.

Bu görevde iken 2005 yılında Tuğgeneralliğe terfi edip aynı rütbede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Zırhlı Tugay Komutanlığı, 2007-2009 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Daire Başkanlığı ve müteakiben son görev yeri olarak Genelkurmay Personel Başkanlığı Merkez Daire Başkanlığı’na atanmış ve 30 Ağustos 2010 tarihinde Tuğgeneral rütbesi ile emekli olmuştur.

2011-2015 yıllarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ / TAI) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. Bu görevi devam ederken; 2013 yılında icra edilen Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’ nin 15’inci Olağan Genel Kurulu’nda içinde yer aldığı ekibin seçimi kazanmasını müteakip TESUD Teşkilat Başkanlığı görevine başlamış ve 2016 yılındaki TESUD 16’ncı Olağan Genel Kurul Seçimlerini de kazanarak 2019 yılına kadar bu görevine devam etmiştir.

2019 yılında yapılan TESUD 17’nci Olağan Genel Kurulu’nda ise TESUD Genel Başkanlığı görevine seçilmişti. Çalışkan’ın Gökşen ve Göktuğ isimli iki çocuğu vardır.