  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Namaza giderken kaza geçirdi, vefat etti
Aktüel

Namaza giderken kaza geçirdi, vefat etti

Samsun'da bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 00:16:00 -
Namaza giderken kaza geçirdi, vefat etti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, namaza giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkiinde meydana gelen kazada, namaz için evden çıkan Muzaffer Akkuş'a (72) yolun karşısına geçmek istediği sırada S.K. (34) idaresindeki 61 ES 498 plakalı otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Muzaffer A'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay