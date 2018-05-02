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Nagatomo imzayı atıyor

Cim-Bom’un Inter’den kiraladığı Japon futbolcu, sezon sonunda bonservisiyle birlikte Galatasaray’a katılacak. Nagatomo’nun Menajeri Pastorello’nun İtalyanları büyük ölçüde ikna ettiği belirtildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:36
Nagatomo imzayı atıyor

Galatasaray’a Nagatomo için müjdeli haber geldi. Cim-Bom’un devre arasında İtalyan ekibi Inter’den kiraladığı Japon futbolcu, lig biter bitmez sarı-kırmızılı takıma bonservisiyle birlikte katılacak.

Teknik direktör Fatih Terim’in performansından çok memnun olduğu 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Federico Pastorello’nun, Inter’le görüşmelerde son aşamaya geldiği bildirildi. Kulübüyle bir sene daha sözleşmesi bulunan Nagatomo’nun bonservisi konusunda İtalyanları ikna etmeye çalışan Pastorello’nun büyük aşama kaydettiği bildirildi. Nagatomo’nun menajerinin lig biter bitmez İstanbul’a gelip sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

Teknik direktör Terim’in Nagatomo’nun işinin bir an önce resmiyete dökülmesini beklediği dile getirildi. Böylece Florya ile sürekli olarak temasta olan Pastorello’nun, Dünya Kupası’ndan önce oyuncunun sarı-kırmızılılara katılmasını sağlayacağı belirtildi.

Yuto Nagatomo, Galatasaray forması ile 13 resmi karşılaşmaya çıktı. Japon futbolcu, 12 maçı ligde, 1 karşılaşmayı da kupada oynadı. Tecrübeli sol bek, şu ana kadar gol atamazken, 3 asist yaptı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:36
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