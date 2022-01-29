Nadiren ortaya çıkıyorlar! Moğolistan’da görüldü

Yeni Akit Ankara

Çin’de üst düzey devlet korumasından yararlanan nadir kuşlar olan iki beyaz kuyruklu deniz kartalı, Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki bir sulak alan parkında görüldü. Kartallar, kısa bir süre önce Tao’erhe Ulusal Sulak Alan Parkı’nda görüldü. Personel, rahatsız edilmemelerini sağlamak için günlük devriyeleri ve izlemeyi güçlendirdi.

Parkın yönetim bürosundan bir personel olan Xu Ming, “İki kartal ilk olarak 10 Ocak’ta görüldü. O zamandan beri rahatsız olmamaları için güvenliği artırıp, faaliyetlerini yakından gözlemlemeye devam ettik” dedi.

Bu, türlerin bölgede ilk kez tanımlanması, yerel doğal ortamın iyileştiğini gösteriyor. Ak kuyruklu deniz kartalları vahşi doğada oldukça nadir görülüyor ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alıyorlar. Esas olarak Kuzey Avrasya ve Grönland’da üreyen bu kuşlar, kış aylarını ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan, Akdeniz ve kuzeybatı Afrika’da geçiriyorlar.