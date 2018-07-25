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Nacer Chadli transferi Vida'ya bağlı!

Öncelikle orta sahaya transfer yapma kararı alan Beşiktaş'ta Chadli ismi ön plana çıktı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:57
Nacer Chadli transferi Vida'ya bağlı!

Belçikalı yıldızın kulübünden olumlu yanıt alan Beşiktaş, transferi bitirmek için Vida'nın durumunun netleşmesini bekliyor.

Beşiktaş, transferdeki sessizliğini orta sahada bozacak. Bu pozisyon için Milan Badelj, Shinji Kagawa ve Nacer Chadli ile görüşen siyah beyazlılarda Chadli ismi ön plana çıktı.

Belçikalı futbolcu için West Bromwich ile temas kuran Beşiktaş, olumlu ilk etapta olumlu yanıt aldı. Siyah beyazlılar transferi bitirmek için Vida'nın durumunun netleşmesini bekliyor.

UEFA KADROSUNDA 3 EKSİK

Öte yandan Beşiktaş, yarın B36 Torshavn ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının 23 kişilik kadrosuna Pepe, Quaresma ve Vida'yı almazken, Fulham'a transfer olan Fabri kadroda yer buldu. Takımların maçtan bir gün önce kadroyu değiştirme hakkı bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:57
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