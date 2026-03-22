Nablus'ta yerleşimci terörü! Maskeli gaspçılar Filistin köylerini ateşe verdi: Sokaklar alev alev!

İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları yakarak evlere saldırdı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrailli yerleşimciler Nablus'un Deyr Şeref beldesinde Filistinlilere ait bir buldozeri, bir kamyoneti ve çok sayıda aracı yaktı.

İsrailli yerleşimciler ayrıca beldedeki Filistinlilere ait birkaç eve de saldırı düzenledi.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, 30 maskeli İsrailli gaspçı yerleşimcinin yine Nablus'taki bir arkeolojik alana saldırdığı ve bir turist çadırını ateşe verdiği belirtildi.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşimle Mücadele Heyeti'nden yapılan açıklamada, İsrailli gaspçı yerleşimcilerin şubat ayından bu yana Filistinlilere yönelik 511 kez saldırı düzenlediği ve ateş açarak 7 kişiyi yaraladığı belirtildi.