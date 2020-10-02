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Ekonomi n11.com’dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel kampanya
Ekonomi

n11.com’dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel kampanya

2-4 Ekim tarihleri arasında n11.com’dan yapılan tüm alışverişlerde, 4 lira karşılığı satın alınabilecek 1 kilogram köpek maması, kullanıcılar adına barınaktaki hayvanlara bağışlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:24:02 -
n11.com’dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - n11.com'un, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel düzenlediği kampanya kapsamında, 2-4 Ekim tarihleri arasında n11.com’dan yapılan tüm alışverişlerde, 4 lira karşılığı satın alınabilecek 1 kilogram köpek maması, kullanıcılar adına barınaktaki hayvanlara bağışlanıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinde tüm n11 üyelerine sepette ek indirim sunuluyor.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com üyeleri, 2-4 Ekim tarihleri arasında yaptıkları her alışverişte ihtiyaç sahibi barınak hayvanlarına destek olabiliyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel düzenlenen bu kampanyada kullanıcılar, diledikleri takdirde Sepetim sayfasında karşılarına çıkan "Sürpriz! Sepetinizden İndirim Çıktı" başlıklı kısımdan barınağa gönderilecek 1 kilogramlık mamayı 4 liraya satın alıyor.

Yapılan tüm kategorilerdeki alışverişlerde geçerli olan kampanyada kasa önünde 1 kilogramlık köpek maması 4 lira, 3 kilogram köpek maması 12 lira ve 5 kilogram köpek maması ise 20 lira olarak satışa sunuluyor. 3 gün boyunca sürecek ve alt limit olmadan yapılan tüm alışverişlerde geçerli olacak kampanyadan alınan köpek mamaları n11 üyeleri adına Yedikule ve Adalar Hayvan barınaklarına bağışlanacak.

Ayrıca, n11.com üyeleri 2-4 Ekim tarihleri arasında Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinde tek seferde gerçekleştirdikleri 200 lira ve üzeri ilk alışverişlerinde 11 lira, 400 lira ve üzeri alışverişlerinde 22 liraya varan sepette ek indirim kazanıyor.

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