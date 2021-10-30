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Gündem Muz provokasyonunda 8 Suriyeliye daha gözaltı!
Gündem

Muz provokasyonunda 8 Suriyeliye daha gözaltı!

Sokak röportajı sırasında bir kişinin muz alamadığını dile getirmesi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından İzmir'de Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri bu paylaşımın ardından 11 Suriye uyrukluyu daha gözaltına almıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 23:42:00 -
Muz provokasyonunda 8 Suriyeliye daha gözaltı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' sözleri sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduklarını belirledi. Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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