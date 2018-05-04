Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mustafa Cengiz'den flaş karar!

Ocak ayında yapılan olağanüstü seçimli kongre ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olan Mustafa Cengiz, Mayıs ayında yapılacak seçimli kongrede Adnan Öztürk ile tek liste yapma kararı aldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:46
Mustafa Cengiz'den flaş karar!

Sarı kırmızılılarda 26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimli genel kurul öncesinde dün önemli bir gelişme yaşandı. Dursun Özbek’in oluşturduğu liste sonrasında 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimde Başkan Mustafa Cengiz ile eski başkan adaylarından Adnan Öztürk’ün tek liste altında genel kurula girmek adına büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.
 
Bu birleşmenin büyük ölçüde sağlandığı ve Mustafa Cengiz’in listesinde Adnan Öztürk, Abdurrahim Albayrak, Mete İkiz, Ozan Korkut, Burak Elmas, Mahmut Recevik, Adil Araboğlu, Ahmet Şenkal, Okan Böke, Dinç Üner, Yusuf Günay’ın yer alması bekleniyor.
 
Adaylar, 33 kişilik yönetim kurulu başta olmak üzere listelerini yarın saat 17:00’ye kadar Divan Kurulu başkanlığına teslim edecek
 
Galatasaray’da yöneticilik tecrübesi olan isimlerden ekibini oluşturmak adına titiz bir çalışma yürüten Dursun Özbek, Ocak 2018’de başkanlık yarışını kaybettiği listeden yalnızca 3 ismi kadrosuna dahil etti. Bugün saat 17:00’ye kadar listesini teslim edecek olan Dursun Özbek’in yönetim kurulundaki 13 isim ise kesinleşti. (Futbol Arena)

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:46
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da alkollü sürücü önce bisiklete ardından iş yerine çarptı
    1. Konya'da alkollü sürücü önce bisiklete..
    2. Yemekteki ayakkabı ayrıntısı dünyayı..
    3. Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım YSK'da
    4. "Gezici hırsızlık çetesi" çökertildi
    5. 28 Şubat fişlemeleri FETÖ tutuklusu..
    6. Muharrem İnce aday olur olmaz şova..
    7. Flaş iddia! Bile bile mi mi..
    8. Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu gerçek bir..
    9. Mersin’de tarihi eser kaçakçıları..
    10. Kahramanmaraş’ta ters yönde ilerleyen..
    11. Beyşehir’de karayoluna dökülen hayvan..
    12. Twitter'dan flaş uyarı! Şifrelerinizi..
    13. Mustafa Cengiz'den flaş karar!
    14. Avrupa hava sahasına en fazla trafik..
    15. CHP'nin adayı belli oldu! Hükümetten..
    16. Amasya'da minibüs şarampole devrildi:..
    17. HDP'nin Demirtaş planı!
    18. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    19. Ali Koç'tan sürpriz karar! 'Seçimden...'
    20. Hükümetten Muharrem İnce için için ilk..
    Kuveyt Türk
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi