Müslüme'nin dedesi ifadesinde ne dedi? Müslüme’nin dedesi ne dedi? Müslüme’nin dedesi ne söyledi?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım'da gözaltına alınan çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin savcılık sorgusu tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede Hasan Yağal tutuklandı. Diğer aile yakınları savcılıkça serbest bırakıldı.

Müslüme’nin dedesi ne söyledi?

Müslümenin dedesi adliyedeki ifadesinde ne söylediği merak ediliyor. Dede Hasan Yağal'ın ifadesinde ne söyledği açıklanmadı. Müsüme’nin ölmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan dede Hasan Yağal, arama çalışmalarını yakından takip etmiş ve açıklamalarda bulunmuştu. Arama çalışmalarını da yakından takip eden dede Hasan Yağal, Müslüme’nin kaybolmasının ardından geçen 4 gece sonrasında İHA’ya yaptığı açıklamada, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" demişti.