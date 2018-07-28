0553 313 94 23

Muslera'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın Uruguaylı başarılı file bekçisi Fernando Muslera, gelen tekliflerle ilgilenmediği ve takımda kalacağını açıkladı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:12
Muslera'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray formasıyla 7 sezonda 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 11 kupa kaldıran ve kaptanlığa kadar yükselen Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

ROMA'DAN TEKLİF VAR

HaberTürk'te yer alan habere göre, Roma'dan gelen 20 milyon euroluk teklif iddialarının ardından satılıp satılmayacağı merak konusu olan Uruguaylı file bekçisi, yeniden güzel bir hava yakalamış olan kulübünde kalmaktan yana.

İstanbul'daki yaşantısını bozmak istemeyen tecrübeli file bekçisi Galatasaray taraftarının kendisine olan sevgisinden de kopmak istemiyor. Bulduğu her fırsatta futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini hatta ilerleyen yıllarda sarı-kırmızılı ekipte görev almayı düşündüğünü ifade eden Muslera’nın gelen tekliflerle ilgilenmediği ifade edildi.

Muslera gelen tekliflerle ilgili, "Galatasaray benim her şeyim. Ayrılmaya niyetim yok. Ancak beni istemezler ve git derlerse giderim" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:12
  1. İstanbul
  2. Fernando Muslera
  3. Galatasaray
  4. Uruguaylı kaleci
  5. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Oktay'dan yeni dönem açıklaması!
    1. Fuat Oktay'dan yeni dönem açıklaması!
    2. Arsenal'dan Mesut Özil'e jest
    3. Düğün yolunda feci kaza: 1 kişi öldü,..
    4. Adnan Oktar - odatv ilişkisini deşifre..
    5. Sivas'ta otomobilin çarptığı yaşlı..
    6. Münih Havalimanı kapatıldı! Güvenlik..
    7. İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih
    8. Muslera'dan Galatasaray açıklaması!
    9. 3 aylık bebeğini arabada unutup..
    10. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın..
    11. Ağrı'da 2 terörist öldürüldü!..
    12. Başkan Erdoğan Hakan Fidan'ı işaret..
    13. Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı
    14. 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    15. Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'da..
    16. Castrol ve Türkiye Petrolleri’nden..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize’de..
    18. Cami avlusunda uyuşturucudan can verdi
    19. CHP'li Belediye Başkanı, Artı 1 TV..
    20. Başkan Erdoğan'dan Zambiya'ya askeri..
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması